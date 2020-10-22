Російський актор Євген Миронов висловився про анексію Криму

Як передає Politeka.net, свою позицію він озвучив в інтерв'ю Youtube-каналу "Ещенепознер" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Це питання, на яке потрібно відповідати розгорнуто, тому що у мене і у росіян багато пов'язано з Кримом. Тому, я і в нашій родині вважали несправедливим, що Хрущов віддав Крим. У нас обговорювалося це в сім'ї, і я так само до цього ставився", - заявив росіянин.

Актор зазначив, що вся справа полягає в методах, за допомогою яких був "приєднаний" Крим.

"Я, слава Богу, не політик, мені важко іноді зрозуміти логіку, потрібно увійти в шкуру, в обставини. Судити найлегше. Мені, як артисту, важливо увійти в обставини в цей момент. А я не знаю до кінця цих обставин», – сказав Миронов.

Раніше ми повідомляли, що російський публіцист Олександр Невзоров назвав головну помилку прихильників анексії Криму.

Він зазначив, що люди, які побажали, щоб Росія анексувала Крим, навіть не ознайомилися перед цим з особливостями країни, в чому дуже прорахувалися.

Невзоров також здивувався, що жителі Криму так сильно бажають бути з країною РФ, у якій розвалюються дороги, згнивають підлоги в поліклініках, утискають жителів і не дозволяють свободи слова. Так ось тепер вони отримали всі принади РФ з усіма витікаючими з цього наслідками.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться відносини Росії і України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

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