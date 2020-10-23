Український боксер Василь Ломаченко вибачився перед шанувальниками за поразку від Теофімо Лопеса, чим викликав бурхливу реакцію в соцмережі

Як передає Politeka, боксер приніс вибачення за програний бій та заявив про готовність до реваншу.

"Все залежить від Лопеса. Якщо він може дати мені реванш, то, звичайно ж, я готовий. Звичайно, я хочу. Хотів би вибачитися перед усіма, що не виправдав надії. Вибачитися перед командою і сказати їй спасибі. Ми підемо далі", - заявив Ломаченко.

У відповідь на це українці зазначили, що в поразці нічого страшного немає, на відміну від зради.

"Не виправдав надії не як боксер,а як українець", "Програти - це не зрадити, а зрадити - це програти все, включаючи довіру", "Не виправдав як українець, по-перше! А по-друге, не цікавить...", "Не за те вибачився, краще б вибачився за "адин нарот", "Вася, РПЦ все тобі простить, звертайся до них", " Те, що він сказав проти України і українців, не підлягає вибаченню, бо принизив українців і хвалив своїх "братів" рашу, а поразка - за гріхи", - пишуть в коментарях.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".