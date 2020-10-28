Стали відомі результати виборів на 208 окрузі, на якому балотувався Олег Ляшко

Як передає Politeka.net, офіційні дані опублікували на сайті ЦВК.

Так, після обробки 100% протоколів перемогу на виборах в Раду по 208 округу з результатом в 34,1% голосів здобуває кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько. Олег Ляшко набрав 31,7% - до перемоги йому не вистачило півтори тисячі бюлетенів на свою користь.

Зазначимо, що кампанія по округу проводилася зі скандалами. Проти переможця голосування були виставлені кілька технічних кандидатів, тоді як сам Ляшко звинувачував свого опонента в масштабному підкупі виборців.

Користувачі мережі не залишилися осторонь, і активно коментують результат головного радикала України.

"Піде пісеньки співати і кліпи знімати, бабульки будуть в захваті!", "ВР без Ляшка, як цирк без клоуна. Олежик, вила і на корівник. Наступного разу вони за тебе проголосують", " Ну чого вже так засмучуватися? У нього корівка, Вила, земля. Працювати вміє на землі. Не пропаде", "Без Ляшка нудно у Верховній Раді", "Шкода, класний чувак, хоч поржати можна, а то знову розумників навибираємо", "Хороша новина. Нехай сином займеться", "Ой) кліп Ляшка не подіяв", "після бою вилами не махають", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, Ляшко-водій тепер влаштовує для Тимошенко американські гірки.

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