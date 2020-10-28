Стали известны результаты выборов на 208 округе, на котором баллотировался Олег Ляшко

Как передает Politeka.net, официальные данные опубликовали на сайте ЦИК.

Так, после обработки 100% протоколов победу на выборах в Раду по 208 округу с результатом в 34,1% голосов одерживает кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько. Олег Ляшко набрал 31,7% - до победы ему не хватило полутора тысячи бюллетеней в свою пользу.

Отметим, что кампания по округу проводилась со скандалами. Против победителя голосования были выставлены несколько технических кандидатов, тогда как сам Ляшко обвинял своего оппонента в масштабном подкупе избирателей.

Пользователи сети не остались в стороне и активно комментируют результат главного радикала Украины.

"Пойдет песенки петь и клипы снимать, бабульки будут в восторге!", "ВР без Ляшка, как цирк без клоуна. Олежик, вилы и на коровник. В следующий раз они за тебя проголосуют", "Ну чего уж так расстраиваться? У него буренка, вилы, земля. Работать умеет на земле. Не пропадет", "Без Ляшка скучно в Верховной раде", "Жалко, классный чувак, хоть поржать можно, а то опять умников навыбираем", "Хорошая новость. Пусть сыном займётся", "Ой, клип Ляшко не подействовал", "После боя вилами не машут", - писали украинцы в сети.

Напомним, Ляшко-водитель теперь устраивает для Тимошенко американские горки.

Как сообщала Politeka, Тимошенко и Ляшко застукали в романтической обстановке, фото "свидания".

Также Politeka писала, что Ляшко получил желаемое после «свидания» с Тимошенко, что грозит украинцам.









