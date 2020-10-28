Режим НС ввели ще в березні

В Україні планують продовжити до кінця поточного року режим надзвичайної ситуації

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.

Так, український уряд має намір продовжити до 31 грудня 2020 року режим надзвичайної ситуації для цивільного населення, який ввели в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В порядку денному до засідання уряду 28 жовтня йдеться про те, що термін дії надзвичайної ситуації буде продовжено у зв'язку з ростом захворюваності коронавірусом.

"У зв'язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - йдеться в пояснювальній записці до проекту розпорядження.

Раніше повідомлялось, що в Україні можуть ухвалити рішення про чергове посилення карантину.

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, українцям введуть нові обмежувальні заходи за умови, якщо щодня фіксуватимуть 15 тисяч нових випадків зараження. Він також додав, що названа цифра актуальна при рівномірному розподілі хворих на території України, а в регіонах ситуація може відрізнятися.

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