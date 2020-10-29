Керівництво ОБСЄ підіграло російським окупантам на переговорах у Мінську
Про це у своєму Facebook розповів журналіст і представник української делегації Сергій Гармаш.
За його словами, українська сторона запросила на засідання Станіслава Асєєва, який був у полоні у бойовиків, і який повинен був розповісти про звірства російських окупантів на Донбасі.
Однак, спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау не дала йому виступити.
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Гармаш зазначив, що спершу глава української делегації Леонід Кравчук поставив питання про тортури бойовиків в "ізоляції" представнику російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" Наталії Никароновій, проте вона відмовилася відповідати. Після цього Кравчук попросив розповісти про "ізоляцію" Станіслава Асєєва, який був у полоні 31 місяць.
"Представниця окупаційної адміністрації ОРДО Никанорова відмовилася відповідати на запитання Кравчука про катівний табір садистів "ДНР" – "ізоляцію". Тоді Кравчук запропонував розповісти про це місце Стасу Асєєву, який провів у катівнях "ізоляції" 31 місяць свого життя. Але Стаса перервала головуюча від ОБСЄ Хайді Грау, пояснивши, що "не та ситуація" і закликавши сторони до поваги", - додав журналіст у своєму Facebook.
"Виходить, фройляйн Грау-покриває тортури і тероризм кремля?", "Хочеться, щоб пані Грау опинилася в цьому таборі. І не з інспекцією чи екскурсією", "про "ізоляцію" треба говорити на іншому майданчику, не треба метати бісер перед свинями! це все одно, що в 1943 році говорити про конц. таборах у Польщі", "у фрау нерви не витримали", - обурилися українці в коментарях під публікацією журналіста.
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