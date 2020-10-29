Керівництво ОБСЄ підіграло російським окупантам на переговорах у Мінську

Про це у своєму Facebook розповів журналіст і представник української делегації Сергій Гармаш.

За його словами, українська сторона запросила на засідання Станіслава Асєєва, який був у полоні у бойовиків, і який повинен був розповісти про звірства російських окупантів на Донбасі.

Однак, спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау не дала йому виступити.

Гармаш зазначив, що спершу глава української делегації Леонід Кравчук поставив питання про тортури бойовиків в "ізоляції" представнику російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" Наталії Никароновій, проте вона відмовилася відповідати. Після цього Кравчук попросив розповісти про "ізоляцію" Станіслава Асєєва, який був у полоні 31 місяць.

"Представниця окупаційної адміністрації ОРДО Никанорова відмовилася відповідати на запитання Кравчука про катівний табір садистів "ДНР" – "ізоляцію". Тоді Кравчук запропонував розповісти про це місце Стасу Асєєву, який провів у катівнях "ізоляції" 31 місяць свого життя. Але Стаса перервала головуюча від ОБСЄ Хайді Грау, пояснивши, що "не та ситуація" і закликавши сторони до поваги", - додав журналіст у своєму Facebook.

"Виходить, фройляйн Грау-покриває тортури і тероризм кремля?", "Хочеться, щоб пані Грау опинилася в цьому таборі. І не з інспекцією чи екскурсією", "про "ізоляцію" треба говорити на іншому майданчику, не треба метати бісер перед свинями! це все одно, що в 1943 році говорити про конц. таборах у Польщі", "у фрау нерви не витримали", - обурилися українці в коментарях під публікацією журналіста.

Нагадавши, колишній ватажок "ДНР" зізнався в тотальному розграбуванні Донбасу: "взяв гріх на душу і...".

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за "незалежний" Донбас.

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