38-річна художниця півтора року боролася з тяжкою хворобою
Тетяна Думан, яка, крім творчості, займалася волонтерством і допомагала військовим, що захищають Україну на сході, померла у Львові.
Сумну новину повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук її сестра, відома українська журналістка Василина Думан.
"О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти, то перераховуйте гроші на кисневі апарати. Моя дівчинка пішла до улюбленого Господа. Нам вже нічого не потрібно", – йдеться в публікації.
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Тут же – останнє прохання Тетяни:
"Поки моя Таня в лікарні, виконаю обіцянку, яку їй давала. Сестричка просила збирати гроші не для нас, а для інших. І це буде історія про святих Божих і кисневі апарати".
Біда прийшла в сім'ю Думан ще влітку 2019 року, коли у Тані діагностували злоякісну пухлину мозку – гліосаркому.
Її рідні та близькі організували кілька благодійних заходів з метою збору грошей на лікування. Останні дні художниця перебувала в лікарні, і, на жаль, недуга виявилася сильнішою. До свого 39-річчя вона не дожила трохи більше тижня.
Вона народилася 8 листопада 1981 року у Львівській області. Тетяна була одружена з іконописцем Левом Скопом, з яким разом підтримувала українських захисників, збираючи кошти і необхідні речі для них, а також створюючи ікони.
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