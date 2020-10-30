Жителі непідконтрольного Донецька поскаржилися на життя в окупації



Обурення людей викликало їх фінансове становище і вимоги окупантів, передає видання "Діалог".



"Люди розуміють, що до чого, що не все так добре, як по телевізору показують, і валять. Нікому вже не потрібна ця Бананова "республіка", ніхто вже не хоче в Росію. Всі хочуть НОРМАЛЬНО жити, а не існувати", — передає видання слова жителів Донецька.

Люди вважають, що зараз в Україні живеться краще.

"Я ось дивлюся на вояк, які пишуть, у вас якщо зарплату прибрати, куди ваш патріотизм дінеться? Відсотків 80 пішли воювати за бабки! Ви говорите як діди наші в 41.... Діди наші захищали без грошей!!! А ви за гроші! При цьому ставите себе вище інших!!! А в Україні люди дійсно живуть, там можна розвиватися, там банкінг нормальний! А що тут, у нас в ДНР хорошого??"- відповів сепаратистам, які захищали" ДНР", один з учасників обговорень.

Раніше ми повідомляли, що в "ДНР" на металургійних підприємствах виникла чергова криза з виплатами. Працівникам заборгували зарплату за 4-5 місяців. На тлі цього на початку жовтня пройшли мітинги на Єнакіївському металургійному заводі. Хвиля збурень пройшла і на Макіївському меткомбінаті, а також на Донецькому металургійному заводі.

В окупованій Макіївці працівникам обіцяли видати зарплату 21 жовтня за липень, а 24 жовтня - за серпень. Однак обіцяних перших виплат співробітники меткомбінату не отримали, тому 20 жовтня почали страйк.

Нагадаємо, бойовики "ЛНР" і "ДНР" по п'яному зазнають колосальних втрат на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за "незалежний" Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.