Колишня мешканка Горлівки Марина Чуйкова, яка пережила тортури в підвалах "ДНР", виступила на підтримку Олексія Резнікова

Йдеться про слова віце-прем'єр-міністра з питань інтеграції окупованих територій про те, що ОРДЛО – це пухлина, з якою невідомо що робити, передає "Діалог.UA".

Чуйкова, яка провела у в'язниці окупантів 655 днів, згодна з Резніковим.

"Це дійсно ракова пухлина. НЗФ "ДНР" у прямому сенсі слова випалюють на окупованих територіях все українське. Скільки я за цей час побачила людей, яких кидали у в'язницю без суду і слідства, просто за коментарі в соціальних мережах на підтримку України. Як ці окупанти над нами, жінками, знущалися у в'язницях, як вони презирливо нам говорили: "Ви повії українські", – написала вона.

Жінка рада, що в уряді говорять правду і розуміють, що в реальності відбувається на окупованих територіях.

За її словами, повернути Донбас можна і потрібно, однак для цього всі українці повинні об'єднатися, щоб зламати стратегію " руського миру".

"Або лікувати, або відрізати хірургічним шляхом", – впевнена колишня в'язниця.

Як відомо, до війни Чуйкова працювала медсестрою в лікарні. З початком війни її сини Сава і Артур поїхали до Харкова, а вона залишилася в Горлівці, щоб доглядати за хворою мамою.

Періодично жінка виїжджала в Україну, щоб купити продукти і ліки, провідати дітей. Навесні 2018 року під час повернення в Горлівку її затримали на пропускному пункті від "ДНР" і забрали паспорт.

Далі почалися приниження. До неї привели жінку, яка розділила її догола і обшукала, потім з'явилися двоє з "МДБ ДНР", заарештували горлівчанку, звинувативши її в шпигунстві і зраді. Далі наділи мішок на голову і відвезли в "МДБ Донецька".

Її возили по містах і по військових частинах "показували, як мавпу", називали зрадницею. Крім того її ображали, штовхали, били головою об двері, навіть розстрілом лякали, поставивши до стінки, проте нічого не сталося.

Суд по сфабрикованій на швидку руку і абсурдній справі тривав майже рік, і весь цей час сини Марини стукалися в усі інстанції, оскільки не знали, що з мамою. Про її місцезнаходження стало відомо тільки після того, як адвокат полоненої подзвонив колишньому чоловікові Чуйкової.

За "шпигунство" Марину засудили до 11 років позбавлення волі. Її етапували до Сніжнянської жіночої колонії. Там вона працювала швачкою. На зароблені за місяць 97 рублів змогла вперше за весь час полону зателефонувати синам. 29 грудня 2019 року Марину і ще трьох жінок обміняли, і вона повернулася в Україну.

Нагадаємо, ветеран АТО розніс в пух і прах "мирний план" по Донбасу ставлеників Кремля.

Як повідомляла Politeka, Росія кинула "ДНР" без грошей і без ліків.

Також Politeka писала, що бойовики на Донбасі почали знищувати самі себе.