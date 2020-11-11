Йти в політику, будучи абсолютно недосвідченим-необачний вчинок

Таку думку озвучив український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю для Телеграф.

Тому він вважає, що президент України Володимир Зеленський і його команда "Слуги народу" абсолютно некомпетентні в тому, за що вони несуть відповідальність. Через це вся Україна опинилася в небезпеці.

Він також прогнозує "гарячу" політичну обстановку в Україні через провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах. Він також додав, що розуміючи свою недосвідченість, Володимир Зеленський не повинен був йти в президенти.

"Некомпетентність Зеленського і його команди небезпечна для країни. Провал його партії на місцевих виборах і конституційна криза зроблять найближчі місяці в Україні дуже політично гарячими. Не потрібно було йому стрибати у воду, не навчившись плавати! Це нерозумно. А для країни-нові випробування, які не рухають її вперед",- зазначив шоумен.

Також раніше повідомлялося, що Ігор Кондратюк наполягає на тому, що діалог Росії і України повинен початися після звільнення Криму і повернення Україні контролю над кордоном.

Крім того, український продюсер заявив, що не бажає знати Росію до тих пір, поки Крим окупований і йде війна на Донбасі.

Нагадаємо, Кондратюк вказав на ущербність українських виборів.

Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся українськими гастролерами в РФ.

Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.