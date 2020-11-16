Володимиру Зеленському слід було лікувати коронавірус не в лікарні "Феофанія", а в звичайній міській лікарні
Тоді б він переконався в тому, в яких умовах лікуються звичайні українці. З такою пропозицією виступив лікар-епідеміолог Андрій Александрін у коментарі Обозревателю.
"Він записує свої відосики з" Феофанії", сидить в шикарних умовах. Ні, друже, так не повинно бути! Давай, будь ласка, по швидкій в звичайну лікарню. Тоді подивимося, як ти будеш себе нормально почувати і говорити всім "спасибі", – сказав медик.
У цьому контексті він розповів про те, що його знайомий, 60-річний завідувач хірургічним відділенням в одному з обласних міст, змушений лежати в лікарняному коридорі, тому що в палатах вже не залишилося вільних місць.
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Він також звернув увагу на те, що президент Зеленський публічно демонструє ігнорування інфекційної безпеки, а потім заявляє, що у нього коронавірус.
"Президент демонструє нам відсутність підтримки карантинних обмежень. Він виступає без маски на прес-конференції в Луганській області в оточенні величезної кількості людей, а буквально через пару годин всі ЗМІ облітає інформація, що у нього підтверджений COVID-19", – нагадав лікар.
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