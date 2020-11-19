Введення локдауну в Україні - це подібно смерті, тому що малий і середній бізнес дуже серйозно постраждає

Таку думку висловив блогер, український підприємець і політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

За його словами, українцям варто бути готовими до тотального локдауну через стрімке збільшення кількості хворих коронавірусом. Блогер вважає, що зупинити розвиток цієї ситуації можна тільки за допомогою ізолювання всіх українців.

"Людям треба готуватися до повного локдауну. Карантин вихідного дня не скасували, це ні до чого не призведе. Тому наростати хвороба буде все одно, тому що люди ходять, заражаються, це нормальне явище. Коли пандемія, зупинити її можна тільки одним способом – ізолювати людей по домівках", - заявив відеоблогер Сергій Корнак.

Він також звернув увагу на медичні маски, про які постійно говорять У МОЗ. За його словами, це чисто психологічне, ці маски захищають лише від попадання пилу.

"Якщо уряд введе жорсткий локдаун-це буде смерті подібно, тому що і так трясе середній і дрібний бізнес. Коли повний локдаун-це скоротиться споживання, коли скорочується споживання, то ти не можеш платити за своїми рахунками", - додав український підприємець.

Крім того, розповів він і про лікарні, які вже заповнені великою кількістю заражених людей. За його словами, якщо число хворих людей буде стрімко продовжувати рости, то ліжко-місця в лікарнях повністю заповняться, і людей буде нікуди розміщувати.

"Повний локдаун - це буде постріл в голову підприємцям і після цього мало хто знову відкриється", - пояснив відеоблогер Сергій Корнак.

Нагадаємо, що блогер Сергій Корнак заявив, що уряд не виплатить ніякої обіцяної компенсації постраждалим від карантину підприємцям.

Як повідомляла Politeka, Сергій Корнак пояснив, чому деякі міста відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня.

Також Politeka писала, що влада Києва розповіла, чи можуть у столиці вдатися до введення локдауну.