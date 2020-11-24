У Чернівцях ситуація з хворими з коронавірусом одна з найважчих у країні

Вже зараз місць у лікарнях не вистачає, кисню теж, а лікарі буквально валяться з ніг. У реанімації Обласної лікарні є місця тільки для 12 пацієнтів, але зараз там вже 20 хворих і всі – важкі.

Про це розповів лікар-анестезіолог Андрій Аносов, передає Настоящее время.

Лікар додав, що шанси вижити після справжньої вентиляції легенів є тільки у одного пацієнта з 10. Він додав, що місця в реанімації ніколи не пустують. Після смерті пацієнтів протягом декількох хвилин їх перестилають, заправляють і поміщають нового хворого.

Після чергування в обласній лікарні Аносов їздить в ковидне відділення в одному з найвіддаленіших районів в області. Там пацієнтами заповнені навіть дитячі відділення. Майже всі - на кисневій підтримці і техніка просто не справляється, а в лікарні часто відключається електрика.

Ситуація в інших містах України ненабагато краща і стан хворих, яких привозять в реанімації, стає все важче.

"Нам стало страшно. Вперше за епідемію в Україні нам стало страшно. Ми боїмося, що для нас, лікарів, не вистачить місця на кисні", – зізнався Київський анестезіолог Володимир Лиходієвський.

Він додав, що реанімація розрахована на 5-6 осіб, але зараз там вже лежить 10 і допомогти всім – просто не реально.

Медики зізнаються, що звикнути до пандемії неможливо і особливо важко – втрачати пацієнтів.

"Хочеться після закінчення зміни вийти з відділення і просто на якийсь час забутися, це на тебе тисне, ти приходиш через добу, і ти можеш не побачити того пацієнта, який ось на тебе дивився, він хоче жити, а ти нічим не можеш допомогти", - сказав Аносов

Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

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