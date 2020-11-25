Лікар підкреслив важливість тестування на коронавірус в першу чергу груп ризику

Поки ряд європейських країн впроваджує масове безкоштовне тестування всього населення, в нашій країні цього не роблять навіть для груп ризику.

Про це розповів директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник у коментарі УНН.

За його словами, першочергові соціальні інститути в Україні мають підвищену небезпеку перетворитися на осередки коронавірусної інфекції з катастрофічними наслідками.

"Безумовно, всі соціальні інститути повинні першочергово тестуватися і системно. Лікарі, ув'язнені, люди похилого віку, люди, які знаходяться в інтернатах. Ці заклади можуть перетворюватися на джерела, очереги інфекції, і це може мати важкі наслідки для всього суспільства",- вважає експерт.

Він радить розпочати тестування в будинках престарілих, спецінтернатах для людей з інвалідністю, в'язницях, лікарнях, військових частинах тощо, адже вони незахищені. Тобто під загрозою багато категорій. Він уточнив, що сьогодні в Україні у всіх таких закладах відсутнє регулярне і масове тестування на вірус.

"Це серйозна проблема, і мені здається, що в першу чергу варто приділити увагу цьому питанню", – резюмував Бортник.

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