Коли коронавірусом перехворіє велика кількість українців, тоді не буде нового спалаху цієї хвороби

Заслужений лікар України Ольга Богомолець в інтерв'ю "Politeka Online" розповіла про те, коли наша країна не зафіксує більше спалахів коронавірусу (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, Богомолець пояснила, що на сьогоднішній день по всій Україні кількість людей, які перехворіли коронавірусом, становить менше 1,5%. За її словами, для того, щоб всі українці отримали імунітет, в країні має перехворіти 60-70% населення.

"Я думаю, що ще рік, раніше точно ніяк. Просто цифри, не припущення. Колективний імунітет ми отримуємо, коли перехворіють 60-70% популяції. Будуть люди, які не захворіють, будуть люди, які перехворіють в легкій формі. Як тільки перехворіє 70%, тоді вже не буде спалаху цієї хвороби", - пояснила медик.

Тим не менш, вона підкреслила, що після цього захворювання будуть і інші спалахи, тому українцям варто перестати впадати в паніку, а навчитися з цим жити. Іншого життя вже не буде, бо після цієї хвороби українці зіткнуться з іншими випробуваннями.

"Сьогодні потрібно чітко розраховувати і розуміти, що сила держави зараз буде базуватися на тому, наскільки вона зможе правильно боротися з бактеріологічними і вірусними випробуваннями. Є люди, які перейшли в онлайн. Життя стане іншим і не тільки з точки зору нашого здоров'я, ми повинні навчитися жити в іншому форматі", - каже Ольга Богомолець.

За її словами, це моральне, економічне і фізичне випробування, яке зможе принести деяким людям заробіток, а деяких – покалічити. Богомолець також каже, що зараз існує багато людей, які впадають в депресії через хворобу.

"Намагаються для того, щоб загальмувати процес, людей залякувати. Але людей потрібно не залякувати, а виховувати правильно", - додала медик.

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