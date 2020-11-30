Тяжкість захворювання залежатиме від того, яку кількість вірусів вдихне людина

Лікар-педіатр Євгеній Комаровський в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, що потрібно робити, щоб не захворіти коронавірусом, а також в якому місці ризик заразитися - найвищий (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Я отримав два листи про те, що треба змащувати ніс ватяними паличками, які змочені в господарському милі, це дуже допомагає. Ну а теми дихати над спиртом, над самогонкою – це мастхев, без цього взагалі ніяк. Значна частина населення знаходиться на печерному рівні в плані медичної освіти", - підкреслив доктор Комаровський.

Педіатр розповів, від чого залежить тяжкість захворювання коронавірусом, а також в якому з приміщень можна легше захворіти китайським недугою.

"Тяжкість захворювання залежить від того, як багато штук вірусів ви вдихнете. Кількість вірусів, які ви вдихнете, залежить від того, де ви знаходитесь. Якщо ви перебуваєте на свіжому повітрі, то віруси розводяться у величезних масах повітря. Але якщо ви перебуваєте в невентильованому приміщенні, особливо, якщо там сухе повітря, то концентрація вірусу в повітрі просто величезна", - говорить педіатр Євгеній Комаровський.

За словами доктора, якщо людина постійно провітрює приміщення, не боїться протягу або менше його побоюється, то він зменшує шанс заразитися вірусом.

"Протягом років 20-30 була чітка позиція, що маски носять хворі, здоровим маска не потрібна. І ВООЗ цю позицію говорив перші 4 місяці пандемії. Раптом з'ясувалося, що унікальна особливість епідеміології коронавірусу полягає в тому, що його максимальна заразність починається за 2 дні до появи перших симптомів", - розповів Євгеній Комаровський.

Нагадаємо, що Євгеній Комаровський попередив українців про погіршення епідемічної ситуації в країні.

Як повідомляла Politeka, доктор Євгеній Комаровський висловив свою думку про те, коли закінчиться пандемія коронавірусу.

Також Politeka писала, що Євгеній Комаровський розповів про свою книгу 2012 року, в якій йшлося про коронавірус.