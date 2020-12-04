Українці могли б уникнути тотального локдауну за умови дотримання масочного режиму і вимоги, що стосується соціального дистанціювання

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" головний анестезіолог МОЗ Сергій Дубров.

За його словами, влада для боротьби з епідемією повинна заборонити масові скупчення людей.

"Заборонити святкування масові, до яких ми звикли, але, думаю, один рік слід перетерпіти і утриматися від цього. Тому як не завжди людина хвора знає, що вона хвора. Є безсимптомний перебіг захворювання. І навіть до початку клінічних симптомів людина може бути небезпечно контагіозною, небезпечною для оточуючих", - не сумнівається професор.

Експерт також не розуміє українців, які в умовах епідемії відмовляються носити маски або респіратори. Дубров стверджує, що пояснення в дусі "в масці незручно або важко дихати" - безглузді відмовки.

"Мене, чесно кажучи, дуже дратують ті люди, які категорично відмовляються носити маску, категорично відмовляються дотримуватися елементарних заходів... У масці неважко дихати, якщо маску міняти. Якщо маска не носиться 2 місяці... Абсолютно спокійно можна ходити в масці",-резюмував анестезіолог МОЗ в ефірі політичного ток-шоу.

В останні дні тема локдауна не перестає обговорюватися. Так, з'явилася інформація про можливе введення жорсткого карантину з 23 грудня по 15 січня, а пізніше повідомлялося, що ОП вибере остаточні дати в найближчі дні.

Проте офіційного рішення поки не було. Але політики разом з медиками впевнені, що тотальний локдаун слід вводити як мінімум на 21 день.

За останню добу в Україні зафіксовано 15131 випадок зараження китайським вірусом, а його жертвами стали 235 осіб.

Таким чином, з початку пандемії медики зафіксували 787891 випадків зараження.

Нагадавши, лікар назвала період, коли вірус залишить українців у спокої.

Як повідомляла Politeka, локдаун в Україні, в Кабміні зробили важливе уточнення про роботу транспорту:"діятимуть обмеження".

Також Politeka писала, що повний локдаун в Україні з 23 грудня: Степанов зробив термінову заяву.