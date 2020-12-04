Навантаження на медиків зараз дуже високе

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, коли чекати локдауна

Таку заяву він зробив 4 грудня у Верховній Раді.

За словами глави уряду, вводити жорсткий карантин до кінця грудня немає сенсу.

"Що стосується ситуації в грудні, січні: міністр охорони здоров'я заявив про те, що медична система витримає в грудні навантаження, хоча вона дуже висока, і дуже важко працювати медикам. Але ми можемо допустити, що протягом грудня в посиленні карантинних заходів необхідності не буде. Далі ми будемо говорити про січень місяць", - заявив прем'єр.

При цьому Шмигаль обіцяв, що транспорт (і міський, і залізничний, і авіаційний) буде працювати навіть при введенні тотального локдауну.

"Транспорт буде працювати: і авіакомпанії, залізниця, міський транспорт — закривати не планують навіть при більш жорстких обмеженнях карантину», — сказав він під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Шмигаля, наукові дослідження показують, що транспорт не є джерелом активного поширення вірусу.

Зазначається, що МОЗ пропонує ввести жорсткі обмеження на 3 тижні з перших чисел січня.

Останнім часом поширювалися чутки про можливе введення жорсткого карантину з 23 грудня по 15 Січня.

Зазначимо, в Україні за минулу добу, 3 грудня, підтвердили 15 131 новий випадок зараження китайським вірусом. Це вперше з минулої суботи, коли число тих, що заразилися перевищило 15 тисяч.

Всього з початку пандемії в країні заразилися вже 787 891 чоловік, померли 13 195 (+235), одужали - 397 809 (+13 383). Активними хворими залишаються 390 082 пацієнта.

Нагадаємо, українцям розповіли, коли Китайський вірус залишить їх у спокої.

Як повідомляла Politeka, у Кабміні зробили важливе уточнення про роботу транспорту під час тотального локдауну.

Також Politeka писала, що повний локдаун в Україні з 23 грудня, важлива Заява Степанова