Рідним лікаря, яка померла від "китайського" вірусу відмовляють у виплаті компенсації

Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Родичі лікаря, стверджують, що вона заразилася на робочому місці, але спеціальна комісія, яка розглянула цей випадок, вважає, що захворювання побутове.

"Прийнято рішення, що цей випадок не вважати пов'язаним з професійною діяльністю. У неї були контакти документально підтверджені про прийом хворих, у яких потім підтвердився коронавірус", — розповів чоловік медика.



Колеги лікаря дивуються від рішення комісії, оскільки вона дотримувалася всіх норм безпеки.



"Як там можна заразитися? Я не розумію", - розповіла завідуюча сімейною амбулаторією №1 Олена Ворона.

У міському управлінні охорони здоров'я кажуть: у своїй хворобі винна сама лікар, бо не мала права приймати пацієнтів з підозрою на вірус, оскільки була в групі ризику.

Раніше волонтер Вікторія Шинкаренко розповіла, що з медзакладів у Рівному почав масово звільнятися молодший персонал, оскільки помирати за 3,5-4 тисячі гривень ніхто не хоче. Річ у тому, що більшість санітарок знаходяться в зоні ризику за віком.

Також ми повідомляли, що Умови праці змушують лікарів звільнятися.

"Мої знайомі лікарі вже звільнилися, або шукають таку можливість. Краще посидіти поки вдома, а коли пандемія стихне, оформитися ФОПом і вести свою практику", – поділилася одна з лікарів Нікополя.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.