Яким регіонам не пощастить з погодою в суботу

Потужний антициклон завітав до України з деякими "подарунками"

Свіжий прогноз погоди оприлюднила Наталка Діденко у своєму Facebook.

За словами синоптика, українцям варто готуватися до сурових температурних гойдалок.

Вдень у Західних регіонах завтра, 5 грудня, очікується від +5 до +12 градусів, а на Півночі вдень буде нуль, а вночі похолоднішає на кілька градусів.

"В ніч на неділю передбачається на Житомирщині та Київщині до -4-7 градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -6-12 градусів! У центральних областях вихідними вдень буде близько нуля, вночі в неділю стовпчики термометрів впадуть до -3-8 градусів, лише на Вінниччині буде -1-3 градуси", - зазначає Наталка Діденко.

Але найбільше не пощастить мешканцям східних областей, де вдень стовпчики термометрів опустяться до -7, а в ніч на неділю - до -14 градусів.

"Південна частина у суботу покаже денні +4+8 градусів... У Києві впродовж 5-6 грудня опадів не очікується. Температура повітря у Києві 5-го грудня вночі 0-2 градуси морозу, вдень близько нуля, у ніч на неділю стовпчики термометрів з'їдуть вниз до -3-6 градусів", - резюмувала авторитетний синоптик та закликала українців тепло одягатися.

Раніше ми розповідали, що середня температура у грудні, як обіцяють синоптики, прогнозується в межах від -3 морозу до + 2 градусів тепла (в Криму до +4° тепла).

Експерти також зазначили, що це приблизно на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень грудневої температури в Україні.

Тому нинішня зима буде такою ж аномально теплою, як і минула.

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