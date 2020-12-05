В Україні можуть ще неодноразово вводити тотальний локдаун через епідемію китайського вірусу

Як пише Politeka.net, медики побоюються, що інфекція лютуватиме всю зиму і не дасть українцям спокою навесні. Невтішним прогнозом з "Обозревателем" поділився лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта, який не виключає необхідність посилити карантин.

"На жаль, одного разу не буде достатньо. За всіма прогнозами, вірус буде з нами протягом усього зимового сезону", - підкреслив медичний експерт. - "Тому ослаблення або посилення обмежувальних заходів може відбуватися і в грудні, і в січні, і в лютому, і в березні".

Володимир Курпіта припускає, що найсуворіший локдаун доведеться вводити в кінці зими, адже за статистикою великі сплески захворюваності припадають на другу половину лютого - початок березня.

"Я думаю, це якраз той період, коли варто знову розглядати посилення обмежувальних заходів. Можливо, не на національному, а на регіональному рівні", - зазначив інфекціоніст.

Раніше в МОЗ заявили, що не бачать приводу вводити локдаун до кінця грудня - медична система повинна впоратися з прогнозованим навантаженням. Поки в Україні фіксують стабільне збільшення кількості хворих, проте без різких стрибків. Відомство пропонує посилити карантин тільки з січня 2021 року.

Тим часом в уряді розглядають два варіанти, які можливі взимку. Перший і оптимістичний: якщо кількість хворих почне знижуватися, не потрібно буде і вводити обмеження; другий і небажаний: якщо епідемічна ситуація погіршиться - доведеться вводити жорсткі обмеження.

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