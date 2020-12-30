Медсестра, яка знаходиться в епіцентрі боротьби з коронавірусом, записала несамовите відео

Жінка зі сльозами на очах розповіла, що в лікарнях не вистачає медичного персоналу, апаратів ШВЛ і препаратів для пацієнтів. Крім того, вона назвала пандемію коронавірусу війною і попросила людей про допомогу.

Запис опублікували на сторінці "Стрічка дня"у Telegram.

Вона розповіла, що незважаючи на численні прохання, допомога медикам так і не приходить. Тому вони змушені дивитися, як помирають пацієнти – їм фізично не встигають допомогти.

"Я не знаю, як ще про це сказати, але я благаю вас: прошу, досить бути такими байдужими. У нас немає апаратів ШВЛ і заспокійливих для пацієнтів. Пацієнти мруть як мухи. Лікарні забиті. Ми працюємо на знос. У нас немає ресурсів, у нас немає співробітників. Це як війна", - сказала медсестра.

Медсестра з США також додала, що медперсонад просить допомоги, але їм в грубій формі відповідають: "Ви самі на це підписалися, терпіть".

Крім того, жінка закликала всіх залишатися вдома на новорічні свята, щоб не посилювати ситуацію із захворюваністю коронавірусом.

"Так що, прошу, вистачить бути байдужими. Прошу, залишайтеся вдома на святах, тому що інакше стане ще гірше", - сказала медсестра.

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