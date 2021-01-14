Знахідка була загублена на початку 12 століття

Знахідка, якій не менше 1000 років, дуже добре збереглася

Зокрема, на території Замкової гори на Закарпатті археологи знайшли монету, яка є найранішою середньовічною нумізматичною пам'яткою, виявленою на території Ужгородського замку, повідомляє видання Mukachevo.net.

"Денар. Угорське королівство. Калман (1095-1116 рр.) це найраніша середньовічна монета, виявлена на території Ужгородського замку під час археологічних досліджень", - розповів про знахідку кандидат історичних наук Ужгородського національного університету Володимир Мойжес.

За його словами, срібна монета - у відмінному стані, що свідчить про те, що вона мало була у вжитку і швидше за все, була досить швидко загублена.

"Монета загублена на початку 12 століття, коли на горі було городище, яке, судячи з нових археологічних матеріалів, могло існувати вже з кінця 10 століття. Ця монета була виявлена разом з низкою інших знахідок-уламками кераміки, лунницями, що датуються другою половиною 10 століття. Також була виявлена ще одна монета 12 століття", - сказав Мойжес.

Студенти історичного факультету разом з викладачами досліджували Руїни церкви Святого Юрія на території Ужгородського замку, так як в цих криптах ховали свого часу представників знатного роду Другетів. Саме їм належала фортеця і місто до 17 століття.

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