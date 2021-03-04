Спогадами про початки своєї акторської кар’єри та про зустріч з автором гімну СРСР поділився Петро Мага, відомий український актор, сценарист і режисер, а також керівник київського театру «Особистості». Розмова у програмі «Діалоги з Макаренком» стосувалася впливу пандемії на стан української культури.

«Це дуже кумедна історія, як я виперся на сцену», - ділиться спогадами гість програми.

Він розповідає, що час для репетиції в клубі міста Чоп знайти було важко, адже приміщення постійно хтось займав. Петро Мага любив співати в дитячому хорі, але сольну кар’єру не розпочав через хрипоту в голосі. «Цей юний уголовник співати не буде», - згадує він реакцію свого керівника.

Акторська кар’єра 5-літнього Маги почалася у день святкування річниці з’єднання з Росією. «Я виріс у репресованій сім’ї і все, що було пов’язано з комуністичною партією, в баби викликало “легкий скрежет зубовний”», - зізнається він. Так, зі своєю критикою пісні він виліз на сцену до жіночого хору. Тоді Петро на прохання керівника заспівав хорошу, на його думку, пісню – словацький гімн із переробленими заради своєї безпеки словами.

Наступного концерту Петро Мага читаві з сцени вірш про хунту і про Чилі. «Я думав, що це щось страшне і ніс цю хрєнь зі сцени. З того моменту, як я випхався туди, ніхто не може мене зіпхнути», - згадує він.

Водночас матір майбутнього актора сподівалася, що син стане кагебістом. «Вони завжди гарно вдягнені, гарно пахнуть, мають машини і не п’ють», - переказує Мага її слова. Отже, її вибір базувався на тому, що їх вважали престижними.

Тим не менш, дволітня праця в локомотивному депо дала зрозуміти Петру Мазі, що його доля – на сцені. Тоді він зустрівся із Сергієм Михалковим, автором гімну СРСР і дитячим поетом. Саме він, порадивши Мазі вступити в театральний, допоміг йому зробити правильний вибір. З того часу майбутній артист тримав чіткий курс на акторську кар’єру.

«Я був єдиний, хто купував журнал “Театр” і газету “Театральне життя” в нашому місті. Батько казав, що на ці гроші пляшку вина можна купити», - згадує він наостанок.

Нагадуємо, Силаньтьєв коментує карантинні заходи міністра охорони здоров’я Степанова.

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