Які складнощі та небезпеки, які підводні камені існують в діяльності забудовника?

На це питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» відповідає комерційний директор компанії-забудовника «ZIM Capital Group» Євген Негур.

«Законодавство, яке регулює будівельну сферу, постійно змінюється. Ми знаємо про падіння «Укрбуду», про «Аркаду», про Войцеховського. Законодавство маленькими кроками рухається вперед. Воно ставить нам як забудовнику палиці в колеса в отриманні документів, але для споживачів це величезний плюс. Раніше можна було починати будівництво, не отримавши технічних умов на воду чи електрику, але зараз це неможливо», - розповідає він.

За словами Негура, зараз будуються житлові комплекси після повної експертизи, так що в ході будівництва не можна відхилитися від узгоджених параметрів. У нормах прописано кількість шкіл і дитячих садів. Зараз йде залучення партнерів для реалізації цих норм. Також в електронному реєстрі прописано цільове призначення земельних ділянок.

«В сучасних житлових комплексах, як того вимагає нинішнє законодавство, є правильне цільове призначення землі, є експертиза на весь проєкт повністю, є технічні умови на воду, каналізацію, електрику та інші блага», - підкреслює Євген Негур.

Раніше, як повідомляла Politeka, забудовник Максим Микитась закликав президента Володимира Зеленського втрутитися в його справу.

Тим часом забудовника Владу Молчанову звинуватили в рейдерстві.