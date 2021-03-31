Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у програмі Юрія Романенка «Романенко. Беседы» відповів на питання, скільки Україні потрібно ракетних комплексів «Нептун» та які для цього потрібні ресурси.

«Головнокомандувач Військово-Морських сил говорить, що нам потрібні три дивізіони, які будуть розміщенні на Чорному та Азовському морях. Сьогодні ми маємо замовлення на один дивізіон, це умовно кажучи, 6 пускових по 4 ракети і плюс командна машина. Виходить у нас зараз 24 ракети», - зазначив Згурець.

На думку експерта, цього катастрофічно мало. Але тут питання не лише у грошах, а ще у пропускній спроможності окремих наших підприємств у виготовленні ключових компонентів у цьому комплексі. І за деякими компонентами промисловість не встигає.

«Я думаю, що якби держава більш системно підходила до запуску серійного виготовлення комплексу, то можна було б говорити, що нам потрібно не 24 ракети, а 3 БК (боєкомплекти) на цей комплекс. Потім кожен дивізіон множимо на 3 БК і виходимо на кількість ракет і розуміємо, що виготовлення ракет є національним завданням. Приватні підприємства, які поки що не можуть забезпечити закупівлю додаткового устаткування, мають розраховувати на допомогу держави, аби докупити устаткування, щоб виготовити деталі, які необхідні для певних елементів цього комплексу», - сказав Згурець.

За підрахунками гостя програми, якщо ми сильно «відіжмемося», наступного року Україна може мати 3 дивізіони РК «Нептун». У цьому році треба забезпечити виготовлення першого дивізіону, щоб, коли ми будемо виготовляти два останніх, промислова база була вже адаптована.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Табаха, що Трамп був більш жорстким з Путіним, ніж Байден.

Раніше для Politeka Котенкова розповіла, що в Україні готується запуск платної медицини.



