Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» ответил на вопрос, сколько Украине нужно ракетных комплексов «Нептун» и какие нужны для этого ресурсы.

«Главнокомандующий Военно-Морских сил говорит, что нам нужны три дивизиона, которые будут размещены на Черном и Азовском морях. Сегодня мы имеем заказ на один дивизион, это условно говоря, 6 пусковых по 4 ракеты и плюс командная машина. Получается у нас сейчас 24 ракеты», - отметил Згурец.

По мнению эксперта, этого катастрофически мало. Но здесь вопрос не только в деньгах, а еще в пропускной способности отдельных наших предприятий в изготовлении ключевых компонентов в этом комплексе. И по некоторым компонентам промышленность не успевает.

«Я думаю, что если бы государство более системно подходило к запуску серийного изготовления комплекса, то можно было бы говорить, что нам нужно не 24 ракеты, а 3 БК (боекомплекта) на этот комплекс. Затем каждый дивизион умножаем на 3 БК и выходим на количество ракет и понимаем, что изготовление ракет является национальной задачей. Частные компании, которые пока не могут обеспечить закупку дополнительного оборудования, должны рассчитывать на помощь государства, чтобы докупить оборудование, чтобы изготовить детали, которые необходимы для определенных элементов этого комплекса», - сказал Згурец.

По подсчетам гостя программы, если мы сильно «отожмемся», в следующем году Украина может иметь 3 дивизиона РК «Нептун». В этом году надо обеспечить изготовление первого дивизиона, чтобы, когда мы будем производить два последних, промышленная база была уже адаптирована.

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