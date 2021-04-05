Учасники антитерористичної операції повинні отримувати психологічну допомогу, яку буде оплачувати держава.

Про це сказав професійний перемовник Вадим Рахліс в ефірі програми “On Target” з капітаном Гарі Табахом.

"Людина була в АТО. У неї трошки понівечена психіка. У нас, на жаль, в Україні небагато психологів, які готові безкоштовно займатися, або за рахунок держави, скажімо, займатися з людьми, які зробили якийсь подвиг, або просто були в АТО, просто були учасниками бойових дій. Я вважаю, це вже подвиг", - сказав Вадим Рахліс.

Він зазначив, що і сам був в зоні АТО, як перемовник, бачив що там відбувається, але в бойових діях участі не брав.

"Я вважаю, що люди, які брали участь - вони всі герої. І з ними треба працювати психологам безкоштовно... Психологу треба платити, але безкоштовно це повинно бути для цього героя, для людини, яка захищала країну. Країна повинна це оплачувати. Йому конкретно, але через психолога, або лікаря, або забезпечення санаторно-курортним лікуванням, або допомогою. Віддячити своєму захиснику. Як в будь-яких нормальних країнах", - додав Рахліс.

За його словами, по телефону дуже важко налагодити емоційний контакт, оскільки треба дивитися людині в очі і бачити її невербалику.

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