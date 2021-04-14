Українські генії рухали людство вперед і внесли свій внесок у розвиток космосу. Так, Юрій Кондратюк створив трасу польоту на Місяць, за якою американці змогли здійснити висадку.

Про це сказав футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

"Зароджувалося все в Україні. Ось, буквально святкували день космонавтики, відзначали Гагаріна. Наші багато хто свідомо відзначали заслугу Корольова в тому, що людина взагалі полетіла в космос. І жахливо інше, що такий світлий розум, як Корольов, він пройшов весь жах ГУЛАГу... Наші українські генії, які рухали людство вперед, вони рухали не завдяки, а всупереч обставинам", - сказав Олексій Толкачов.

Він зазначив, що інша біда в тому, що багато українців реалізуються тільки покинувши Україну.

"Я б хотів згадати про сумний досвід, але наш внесок у світовий розвиток. Наш українець Юрій Кондратюк (Шергей), полтавчанин. На початку 20 століття він, уже працюючи кочегаром в школі, проте - замислювався масштабно про польоти до інших планет. Він мріяв, він прописував траси польотів, він хворів цим. І в кінцевому підсумку, не маючи доступу ні до високих знань, ні до технологій, наш українець Шергей-Кондратюк, прописав трасу польоту на Місяць", - додав футуролог.

За його словами, саме цією трасою Кондратюка скористалися американці, коли літали на Місяць.

"Україна - це джерело геніальних людей, це джерело талантів. Це, в моєму розумінні, джерело пасіонарної енергії. Але ми, на жаль, тут настільки безглузді, що ми всю цю енергію витрачаємо даремно. На жаль, Кондратюк не виїхав з України. Він не тікав під час революції, він залишився тут. І під час Другої світової війни він десь безславно загинув на полях, незрозуміло навіть, де він похований. Але американці висадилися на Місяць саме завдяки трасі нашого українця", - підкреслив Толкачов.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв зазначив, що Місяць є великим джерелом багатьох актуальних металів і кисню.

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