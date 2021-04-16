Дніпро є передовим по децентралізації та розвитку громад. У ньому все зроблено на нормальному рівні, просто в області.

Про це сказав підприємець Павло Себастьянович в ефірі "Романенко Бесіди".

"Україна досить-таки велика держава. Мені здається, навіть на рівні області, якщо взяти, ось у нас на устах це Дніпро, який найпередовіший, я вважаю, по децентралізації, з розвитку громад. Я там був, я пам'ятаю, коли їздив, нас водили тоді... Показували досягнення. Дійсно, нас возили по лікарнях, де в реанімації дітки новонароджені лежать. Ну, все на нормальному рівні зроблено, просто в області. І вони розповідають, як вони цього досягають”, - сказав Павло Себастьянович.

Він зазначив, що для цього купують вже використане обладнання, або беруть у європейських лікарень, які переоснащуються.

"Люди змогли самі якимось чином у себе побудувати і лікарні, і школи, і що завгодно", - додав підприємець.

За його словами, в Україні складно було б вирішити наслідки глобальної корупції, оскільки міністерства налаштовані на особисте збагачення і звикли до грантів. Тому, гнучкі системи державного забезпечення впровадити не вийде.

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