Власники квартир можуть створювати ОСББ і самі про себе подбати, оскільки також є і співвласниками будинків.
Як створити ОСББ навіть в старому будинку - розповів активіст "Автомайдану" Олексій Гриценко в ефірі програми "Хід Королеви" з Мирославою Бобровською.
"В старих будинках теж можна думати про те, як створити ОСББ. Може в результаті це виявитися вигідніше і цікавіше. Або асоціацію з декількох будинків створювати. Щоб разом працювати. Тому що дійсно, якщо невеликий будинок, і зі старим фондом, ліфт слабенький, дах ледве живе - звичайно, в цьому випадку складно. Тоді треба звертатися до районних адміністрацій, працювати, домагатися, щоб виділили кошти, привели будинок в порядок і потім в ньому вже створювати ОСББ", - сказав Олексій Гриценко.
Він зазначив, що будинки можуть повісити на фасад рекламу і з неї отримувати гроші, або розмістити рекламу в ліфті.
"З цих грошей потім можна купити смітники або ще щось поліпшити... Людина - власник квартири, вона співвласник цього будинку. І ніхто не повинен, вже немає радянської системи, коли про все піклувалася держава. Держава залишає за собою регуляторну функцію. Формування правил, але не займатися конкретно", - додав Гриценко.
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За його словами, здорова частина суспільства повинна сама думати про себе.
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