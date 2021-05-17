В Україні відбуваються історичні зміни і створення абсолютно нової держави, оскільки фактично жодного дня державна інституція не існувала.

Про це сказав журналіст Юрій Бутусов в ефірі програми “Конституційна кухня” з Геннадієм Друзенко.

“Насправді, все, що відбувається в Україні - це і є величезна революція. Цей феномен дуже часто описувався в літературі, в історії: коли люди роблять великі справи, або є учасниками грандіозних подій не усвідомлюючи цього. Оце насправді українська історія. Люди не усвідомлюють, що ми всі тут учасники небувалих історичних змін - створення абсолютно нової держави на місці, де її ніколи не існувало. Де були спроби - це правда, але фактично - жодного дня державна інституція не існувала. Держава, як система”, - сказав Юрій Бутусов.

Він зазначив, що більшість людей думає, що у нас революція якась не така, бо її сприймають, як щось масштабне, типу взяття Бастилії.

“І якісь зміни у нас не такі. Можливо, ще щось не таке. І війна не така. Насправді люди не розуміють, що в кожної країни є свій шлях. І є свій рівень розвитку суспільства. Немає кальки. Жодна ситуація в жодній країні і суспільстві ніколи не повторюється”, - додав Бутусов.

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