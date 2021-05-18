Українська влада обвела навколо пальця всіх, хто хотів розмитнити свій автомобіль. Про це у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» заявив лідер «Автоєвросили» Олександр Чернявський.

«Вкрали цілу низку обіцянок», - зазначає Чернявський. Передусім він говорить про депутата Ковальчука, який у своїх обіцянках казав про розв’язання всіх проблем. «А в підсумку з'ясувалося, що сталася масштабна крадіжка», - коментує Чернявський.

Передусім гість програми звертає увагу на вкрадений місяць часу на підготовку документів для розмитнення. Чернявський також акцентує на карантинних обмеженнях, через які час тим паче дуже важливий.

Отже, із 6 наданих спочатку місяців, каже він, залишається лише п’ять. Експерт нагадує, що від суботи згідно із законом № 1402 у Кабінету міністрів залишається буквально місяць для розробки порядку і 5 місяців на реалізацію. «Тобто перше злодійство, яке зробив Ковальчук – це вкрав у людей місяць», - обурюється Чернявський.

Також лідер «Автоєвросили» згадує обіцянки Ковальчука ліквідувати за допомогою цього закону корупцію і брокерів, а підготовку документів передати державним установам. Та вже за тиждень, розповідає він, Ковальчук сам заявляв про необхідність підготовки документів та зізнався у використанні послуг брокера. «І була така гучна заява про “єдине вікно”... В якому всі будуть через це «єдине вікно» оформляти документи. За фактом нічого цього немає», - підсумовує Чернявський.

Нагадуємо, Чернявський розповів про складнощі розмитнення автомобілів .