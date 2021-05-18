У Європі бізнес розуміє, що є світло в кінці тунелю і до літа всім зроблять вакцинацію, і вони спокійно працюватимуть. Про це розповів підприємець Олександр Соколовський політологу Тарасу Загородньому у проєкті «Знай Наших» на YouTube.

«В Україні за відсутності вакцинації будуть нові спалахи епідемії влітку і восени, і як виживати бізнесу в такому режимі роботи ніхто не розуміє. При цьому влада не вжила своєчасних заходів щодо захисту лікарів. Ми за державним замовленням розгорнули з нуля виробництво медичного одягу і змогли його сертифікувати в європейських лабораторіях», - сказав він.

Соколовський розповів, що ступінь захисту цих костюмів дуже висока і вже навіть влітку минулого року ми могли утримати ринок від китайської і турецької продукції, маючи свою. За його словами, у нас з нуля виникла ціла галузь з виробництва спецодягу, десятки підприємств в Україні стали цим займатися.

«У минулому році в грудні місяці, ми все чітко виконали за держзамовленням, але тільки в квітні цього року ми розвезли всю продукцію по областях. Продукція для захисту лікарів лежала мертвим вантажем на складах і її ніхто не забирав, тому що МОЗ не передбачив фінансування розвезення, і ми волонтерським способом за свої гроші зробили розвезення цієї продукції», - повідомив він.

Соколовський сказав, що така ж проблема існує з бебі-боксами.

«У Мінсоцполітиці намагаються проштовхнути свої спеціальні картки з монетизації бебі-боксу замість того, щоб матусям вручали його в пологовому будинку. Замість цього вони повинні два місяці бігати отримувати ці картки і чекати, коли на них прийдуть гроші, а потім шукати працюючий магазин, щоб в ньому отоваритись», - додав він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Загороднього, що потрібно хоча б не закривати підприємства, можливо, якісь податкові пільги, наприклад, по ПДВ, щоб підтримувати бізнес.

Також раніше Шеветовський назвав формулу: як успішно реалізувати на міжнародному ринку національну продукцію.