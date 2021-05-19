Як зараз справи з пільговим розмитненням автомобілів, і чого в цій сфері слід очікувати в найближчому майбутньому? Ситуацію в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» коментує лідер руху «Автоєвросила» Олександр Чернявський.

«Черги, однозначно, будуть. Це пов'язано з тим, що дуже непросто забезпечити мільйон автомобілів всім пакетом документів - а їх число, за неофіційними даними, приблизно таке. Щоб в Україну заїхав автомобіль на єврономерах, він повинен знаходитися на реєстрації в тій країні, звідки він їде», - розповідає гість програми.

Тому, за його словами, людина, яка вирішила розмитнити автомобіль, звертається до фізичної або юридичної особи в Європі за відповідним пакетом документів.

«І на цей процес потрібен час. Я думаю, буде великий ажіотаж, будуть вкрай стислі терміни. Тому всі будуть намагатися встигнути вчасно. До того ж потрібно не тільки встигнути відновити документи, а й пройти сертифікацію. Брокерам теж потрібно встигнути розібратися з новим порядком, а брокер - це поняття досить широке, і не всі з них будуть цим займатися. Чи не кожен захоче вдаватися в усі тонкощі справи, займатися якою доведеться тільки пів року», - зазначає Олександр Чернявський.

Раніше, як повідомляє Politeka, він стверджував, що українська влада обдурила всіх, хто хотів розмитнити свій автомобіль .