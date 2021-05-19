Как сейчас обстоит дело с льготной растаможкой автомобилей, и чего в этой сфере следует ожидать в ближайшем будущем? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует лидер движения «Автоевросила» Александр Чернявский.

«Очереди, однозначно, будут. Это связано с тем, что очень непросто обеспечить миллион автомобилей всем пакетом документов – а их число, по неофициальным данным, примерно таково. Чтобы в Украину заехал автомобиль на еврономерах, он должен находиться на регистрации в той стране, откуда он едет», - рассказывает гость программы.

Поэтому, по его словам, человек, который решил растаможить автомобиль, обращается к физическому или юридическому лицу в Европе за соответствующим пакетом документов.

«И на этот процесс нужно время. Я думаю, будет большой ажиотаж, будут крайне сжатые сроки. Поэтому все будут пытаться успеть вовремя. К тому же нужно не только успеть восстановить документы, но и пройти сертификацию. Брокерам тоже нужно успеть разобраться с новым порядком, а брокер – это понятие достаточно широкое, и не все из них будут этим заниматься. Не каждый захочет вникать во все тонкости дела, заниматься которым придётся только полгода», - отмечает Александр Чернявский.

Ранее, как сообщает Politeka, он утверждал, что украинская власть обманула всех, кто хотел растаможить свой автомобиль .