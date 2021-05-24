Народних і заслужених артистів в Україні багато. Справді знаменитих і шанованих серед них – одиниці. Решта не отримують широкого визнання. Натомість артисти без звань збирають стадіони й купаються в любові прихильників. Тож, напевно, варто скасувати всі звання народних та заслужених. Таку думку висловив Герой України Юрій Рибчинський у черговій програмі з циклу «Розмови з батьком» Євгена Рибчинського.

«Є єдиний екстрений випадок, коли забрали звання у Йосипа Кобзона. Забрав не президент, не Верховна Рада, а РНБО. Але в жодному законі не прописаний інструмент позбавлення присвоєного звання. Чи це правильно?» - запитує ведучий.

«Ми повинні брати приклади і білого кольору, і чорного, - відповідає Герой України. – Тарас Шевченко був засуджений на службу в армії, але навіть цар не наважився забрати у нього звання академіка. Цей приклад навів на засіданні Політбюро Келдиш, який керував Академією наук, коли стало питання в радянські часи забрати звання в академіка Сахарова. Тому звання залишили».

Юрій Рибчинський вважає, що зраду неможливо змити з артиста, навіть якщо позбавити його звання Народного.

«Якщо держава навіть, давши звання, не забирає за ганебнівчинки, все рівно пляма на людях, які зрадили це звання, залишається. Тому що звання треба носити, як справжній генерал носить свої погони. Не знаю, може, колись зміниться законодавство і введуть цей механізм», - каже він.

Але, продовжує поет,існує небезпека, що цей механізм може стати корумпованим.

«Людину можуть провокувати, шантажувати: от, ми тобі дали, а тепер можемо і забрати. Я не знаю. Краще було б, щоб скасували всі звання. У всіх», - зазначає Юрій Рибчинський.

Нагадаємо, Юрій Рибчинський розповів про «оксамитову» українізацію.

Раніше Politeka розповідала, що Катерина Кухар опинилася в небезпеці на відпочинку, розкриті деталі: "Кричала, як божевільна".