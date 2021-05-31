Наскільки справедливі твердження про те, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням? Про це у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» розповідає колишній в.о. міністра економіки, керівник Київської школи економіки з політичних питань Павло Кухта.

«Зовнішнього управління в Україні немає - є вплив, з яким потрібно рахуватися. Причому цей вплив значною мірою пов'язано з тим, що і Росія довгий час впливала на нашу країну. Причина зовнішнього впливу - недостатня суб'єктність всередині самої України. Відповідальність за рішення, які повинні вироблятися і прийматися у нас, часто перекладається на когось зовнішнього - раніше на Росію, тепер на Захід і МВФ. І це роблять наші політики, а не зовнішні гравці забирають у них ініціативу. Та й населення схильне відмовлятися від відповідальності», - говорить економіст.

Він нагадав про недавнє опитування на тему «Що повинен робити Захід у зв'язку з провалом боротьби з корупцією в Україні?». Половина респондентів відповіла: накласти санкції на українських керівників.

«Український виборець заявляє, що не несе відповідальності за тих, кого він вибрав. Нехай їх карає Захід. Нехай він за нас розв'яже наші проблеми. Що це, як не відмова від суб'єктності? Навіщо тоді говорити про зовнішнє управління, якщо ми самі затягуємо його до себе? Зараз ходять байки про транснаціональні корпорації, які готові скупити все в Україні - але я поки не бачу жодної», - підкреслює Павло Кухта.

Раніше, як повідомляє Politeka, він стверджував, що введення в Україні накопичувальної пенсійної системи в нинішніх умовах призведе лише до того, що бізнес піде в тінь .