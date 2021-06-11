Політик та народний депутат VIII скликання Валерія Заружко в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською заявила, що в Україні низький рівень політичної культури і коли вона виросте - відбудеться зміна еліт.

"Про державницьку позицію, яку ми з вами не спостерігаємо. Для того, щоб її спостерігати, потрібно плекати в суспільстві, як би пафосно це не звучало, рівень політичної культури. Який на сьогоднішній день у нас досить низький. І, на жаль, люди, віддаючи свій голос на чергових виборах, не дуже розуміють наслідки цього вибору. Починати потрібно з освіти", - сказала Валерія Заружко.

Вона зазначила, що їй би дуже хотілося, щоб в школах з'явився предмет з політичної освіти, як в Сполучених Штатах Америки.

"Для того, щоб українці молоді, які входять зараз в цей вік, в якому вони можуть висловлювати вже свою політичну волю і впливати на процеси в країні - розуміли усвідомлено необхідність зробити свій вибір, а по-друге - понести потім відповідальність за цей вибір. Тобто, зрозуміти, які наслідки у цього вибору будуть", - додала Заружко.

За її словами, це дозволить зменшити кількість людей, які голосують "по приколу" або псують бюлетені.

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"Чим швидше у нас рівень політичної культури підросте, коли люди будуть розуміти, що голосуючи сьогодні за гречку - складно претендувати на те, що влада буде завтра піклуватися про потреби людей, а не про свої власні. Ось тоді, мабуть, у нас і станеться ось ця м'яка зміна еліт. Які будуть вже налаштовані на те. Тому що, на сьогоднішній день, у тих людей, які потрапляють у владу навіть з намірами зробити щось хороше - дуже швидко пропадає таке бажання. Тому що, по-перше, вони в меншості, а по-друге - вони розуміють, наскільки важко йти проти системи", - зазначила політик.

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