У Росії наполягають на тому, щоб президент України Зеленський вів переговори з «народними республіками». Але чи потрібно це самому Зеленському?

Це питання в програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» розглядає військовий експерт Юрій Кочевенко.

«Зеленському ні в якому разі не слід зустрічатися з представниками «ЛДНР». На Донбасі немає ніяких «представників окупованих територій», а є окупаційні адміністрації. Вони управляються з Москви, і це - головне. Будь-яка форма діалогу - це легітимація окупаційних адміністрацій, які намагаються постати державними утвореннями. Але насправді їх не існує, це просто маріонетки», - переконаний експерт.

Він нагадав, що історія знає безліч прикладів того, як на окупованих територіях створювали маріонеткові квазідержави.

«Наприклад, під час Другої Світової війни на окупованій японцями території Північного Китаю існувала держава Маньчжоу-Го - вона навіть була визнана деякими країнами. Але суті це не змінювало, і всі чудово розуміли, що відбувається насправді. Ось і тут такий же приклад. Росія постійно створює своїх маріонеток, від Абхазії до Придністров'я. Ось і тут не придумали нічого нового. Це все - Кремль. У діалозі з «народними республіками» немає сенсу, бо ці люди нічого не вирішують», - каже Юрій Кочевенко.

Раніше, як повідомляє Politeka, він закликав Україну розраховувати тільки на власні сили, не сподіваючись на зустріч Байдена з Путіним .