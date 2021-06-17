Сімейний адвокат Катерина Власюк в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявила, що після звернення в поліцію - 40% кривдників зупиняються.

"Як показує практика, велика кількість (я зараз не хочу придумувати якісь цифри), але за моєю внутрішньою статистикою - 40% кривдників зупиняються після першого звернення в поліцію. Адже в чому фішка насильства: "Я такий підступний і злий тільки в колі моєї родини. Поки про це ніхто не говорить". Тому що ми навіть знаємо історії серйозних системних маніяків, які довгий час жили, і по них не можна було вирахувати, що ця людина з особливою жорстокістю, психопат, який може вбивати інших людей", - сказала Катерина Власюк.

Вона зазначила, що дуже часто домашні насильники для всіх виглядають як веселі і класні хлопці, які піклуються про свою сім'ю.

"Які посміхаються своїм сусідам, переводять бабусь через дорогу. Але в своїй родині вони жорстокі. Тому що це місце, де вони можуть розслабитися... Найжахливіше, що може статися з жертвою, ось здавалося б, жінка, не важливо, чи є діти, немає - вона довгий час терпить, нікому не розповідає. Рано чи пізно ця бомба всередині неї вибухне", - додала Власюк.

Як повідомляла Politeka , Альохіна зазначила, що з поведінки людини можна зрозуміти, як її виховували .