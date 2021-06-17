За законодавством все, що старше 1950 року, - це культурне та історичне надбання української держави і не підлягає вивозу без спеціального дозволу Міністерства культури, який отримати практично неможливо. Про це у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів відомий київський журналіст-нумізмат Олег Базар.

«Ми часто читаємо, як митниця переможно рапортує, що зловила чергового мега-контрабандиста, який намагався вивезти історичне надбання. Ти дивишся на ці фотографії, а там, пардон, китайські рублі Миколи ІІ. Ну, може митники поміняли, важко сказати. Але ці монети коштують 10 – 20, 50 гривень, і при бажанні їх можна купити відрами», - розповідає він.

А українська держава вважає, що для вивозу цього потрібно спеціальний дозвіл, а його практично не дають, скаржиться нумізмат.

«А ввіз настільки складний, що простіше повіситись, ніж щось в Україну зараз ввезти. Тому тим, хто захоплюється нумізматикою, Кримінальний кодекс теж треба вивчати, і Митний кодекс. По українському законодавству, завезення культурних та історичних цінностей відбувається по нульовій ставці. Тобто держава не бере за це нічого. Але вона настільки ускладнює процес ввезення, що дуже багато людей ввозять начорно. Тому що ввезти по-білому практично неможливо, бо пан Ткаченко забрав з митних постів експертів Мінкульту, і тепер нікому сказати – це історична й культурна цінність чи ні», - зазначає Базар.

Нагадаємо, Нацбанк ввів в обіг нові гривні, українці обурені через незвичайні гроші: "Це дно".

Раніше Politeka повідомляла, що Ініціюючи підвищення податків, Україна порушує гарантії, які давала інвесторам – УТТП.