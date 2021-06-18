Архітектор і художник Олексій Степанов у програмі “Особистість” з Сергієм Дойком розповів, як створював жирафу, що розміщується біля Київського зоопарку.

Олексій Степанов зазначив, що жирафа біля Київського зоопарку — це його робота. Також він вирішив зробити мініатюрну копію скульптури.

“Я пишаюся цим витвором мистецтва, чи не мистецтва, це не мені судити. Вона нам далася дуже складно, але я в неї вклав ідею. Це одна із останніх моїх робіт. Тому вона така трошки, резюмував своє життя. Я хотів щось дуже яскраве, для дітей, але там немало і концепції теж. Знову ж таки, щастя, любов, радість. Я вважаю, що в Києві не вистачає такого великого, здорового, епатажного, щоб люди пишались, і воно підіймало їм настрій”, - сказав Степанов.

За його словами, свої роботи він часто робить із бетону, тому що це перевірений часом матеріал, який по суті є рідким каменем, але при цьому дуже пластичний.

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