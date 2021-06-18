Архітектор і художник Олексій Степанов у програмі “Особистість” з Сергієм Дойком розповів, як створював жирафу, що розміщується біля Київського зоопарку.
Олексій Степанов зазначив, що жирафа біля Київського зоопарку — це його робота. Також він вирішив зробити мініатюрну копію скульптури.
“Я пишаюся цим витвором мистецтва, чи не мистецтва, це не мені судити. Вона нам далася дуже складно, але я в неї вклав ідею. Це одна із останніх моїх робіт. Тому вона така трошки, резюмував своє життя. Я хотів щось дуже яскраве, для дітей, але там немало і концепції теж. Знову ж таки, щастя, любов, радість. Я вважаю, що в Києві не вистачає такого великого, здорового, епатажного, щоб люди пишались, і воно підіймало їм настрій”, - сказав Степанов.
За його словами, свої роботи він часто робить із бетону, тому що це перевірений часом матеріал, який по суті є рідким каменем, але при цьому дуже пластичний.
Як повідомляла Politeka, в Києві на Оболоні з‘явиться новий сучасний мікрорайон: Київрада ухвалила ДПТ Мінського масиву.
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Україну накриє триденна магнітна буря: названо дату найсильнішого удару
Найбагатша співачка України оплакує друга, його знав кожен українець: "Велика Людина..."
Потужні вибухи прогриміли на АЗС, є перші дані про поранених: кадри НП в Росії
Також Politeka повідомляла, що Микола Томенко обурився сталінській спадщині в столиці України: "Серед вбивць киян Йосип Сталін випереджає навіть Гітлера".