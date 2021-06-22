Яку роль відіграє в нашому суспільстві протиставлення української та російської мов?Свою думку з цього приводу у програмі «БДСМ» з Олексієм Толкачовим висловлює урбаніст, громадський діяч і письменник Дмитро Данченко.

«Ті, хто хоче розколоти наше суспільство, ставлять людей перед вибором: ти розмовляєш чи українською, чи російською. Ти чи за Зеленського, чи за Порошенка. Нам намагаються нав'язати дуальність, але насправді світ не дуальний. Він не зводиться до вибору «або-або», він набагато більш різноманітний. Якщо ти знаєш п'ять мов, то розумієш: немає різниці, якою мовою висловлювати свою думку. Такі люди мислять не словами, а думкоформами, і у них немає потреби в дуальності», - вважає гість програми.

Також він розповів про те, яким бачить майбутнє України.

«Потрібно вірити в себе та активно культивувати в собі все хороше і добре. Насправді його в людях дуже багато. Я і сам переніс ці хвороби нелюбові до себе, але мій досвід в еміграції показав: наш народ може пишатися дуже багатьом. Українці –це дуже креативні люди (навіть якщо самі не вірять у свою креативність), у нас висока культура праці, особливо якщо порівнювати її з середземноморською схильністю відкладати все на завтра-післязавтра. У нас дуже багато позитивних якостей, які Україна повинна пред'явити світові в якості своєї «родзинки». Потрібно вірити в цю «родзинку» і культивувати її», - закликає Дмитро Данченко.

Раніше, як повідомляє Politeka, архітектор Олексій Степанов заявляв, що головна проблема України - це не мовне питання, а корупція.

Також поет Юрій Рибчинський закликав українців не шукати ворогів своєї культури, а створювати умови для її розвитку.