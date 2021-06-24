Журналістка Любов Завальнюк у своїй програмі «Суть подій» на каналі Знай.ua розповіла про перспективу отримання субсидії в опалювальному сезоні і назвала категорії громадян, які не отримають допомогу від держави автоматично.

«У травні уряд України ввів нові правила нарахування субсидій для громадян. Початок опалювального сезону, на який зазвичай призначають субсидію, стартує в жовтні. Зараз хочу звернути увагу тих, кому відмовили у літній субсидії – можете пробувати подавати документи на зимову. А також нагадую, що не всі, хто отримав субсидію на літо, в майбутньому зможе отримувати її в зимовий період», - заявила Завальнюк.

Журналістка назвала отримання зимових субсидій новим квестом на виживання. Крім цього, вона зазначила, що поки не ясно, скільки ми заплатимо за світло та опалення, але, за прогнозами, підняття тарифів буде істотним, тому до цього періоду потрібно готуватися вже зараз. За її словами, приємною стане новина про те, що призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводиться без звернень громадян.

«Невелике уточнення. Збір та обробка інформації про субсидіантів і їх доходи вимагає часу. Потрібно опрацювати всі декларації, інформацію від банківських установ, реєстрів прав на рухоме і нерухоме майно, тощо. Для 85% домогосподарств житлова субсидія на наступний період буде призначена автоматично, іншим 15% потрібно заново подати документи і чекати результату перевірки», - розповіла Завальнюк.

Вона зазначила, що автоматично не отримають допомогу від держави ті домогосподарства, які отримували в попередньому опалювальному періоді субсидії в грошовій безготівковій формі, ті, у кого була призначена субсидія за фактичним місцем проживання, а також ті, кому субсидія була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих в житловому приміщенні, що не проживають за місцем реєстрації.

Нагадаємо, Толкачов заявив, що кваліфікованих фахівців в Україні стає все менше.

Раніше Politeka повідомляла, що Завальнюк розповіла про майбутнє пенсійної сфери України.