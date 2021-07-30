Політолог і філософ Володимир Єрмоленко у програмі Андреаса Умланда «Політична україністика» розповів, в чому проблема головних політичних ідеологій. За його словами, в радикальному своєму вияві (при переворотах, тощо) кожна ідеологія намагається будувати суспільство на принципі свободи - це неправильно
«Головні ідеології, якщо ми візьмемо їх ембріональний стан, це лібералізм, соціалізм, націоналізм чи консерватизм, то вони всі народилися зі слогана французької революції – «Свобода, рівність, братерство», - зазначив Єрмоленко.
За словами експерта, всі основні політико-ідеологічні течії зародилися від слогана французької революції, адже свобода – це умовно лібералізм, рівність – соціалізм, братство – націоналізм.
«Помилка будь-яких ідеологій полягає в тому, що коли вони стають радикальними, то кажуть, що єдина цінність – це свобода і ми на ній будемо будувати суспільство. Неможливо на одній цінності побудувати суспільство, тому що якщо ти вважаєш, що головний принцип суспільства це свобода, то ти даєш максимум свободи всім, і сильні стають сильнішими, а слабкі – слабше», - сказав Єрмоленко.
Як зазначив філософ, ми дуже багато разів проходили через ось цей процес «посилення сильних і повного ослаблення слабких», наприклад 100 років тому. За словами експерта, це створило сильне соціально-економічне розшарування, що призвело до появи після Першої світової нацизму і комунізму.
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Як повідомляла Politeka, Єрмоленко розповів, у чому Україна перевершила Захід.
Також Politeka публікувала слова Єрмоленка: Якщо ми не збережемо Україну, то ніяких прав людини тут не буде.