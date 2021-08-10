Українці можуть залишитися без виплат після виходу на пенсію

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, під загрозою знаходиться пів мільйона людей, пише "Главком".



Річ у тім, що неофіційно працевлаштовані українці після досягнення пенсійного віку не зможуть претендувати на пенсію, оскільки не матимуть обов'язкових 15 років стажу.

Лазебна зазначила, що якщо в терміновому порядку не змінити деякі законодавчі норми, то 500 тисяч українців залишаться без пенсії.

Крім того, проблемою також є недобір стажу через неповну зайнятість. Такий вид працевлаштування досить популярний в Україні, але в підсумку робітники недоотримують стаж і також ризикують залишитися без виплат.

Варто зазначити, що для виходу на пенсію в Україні потрібно виконати дві умови: досягти певного віку і мати певний страховий стаж.

Станом на 2021 рік необхідний страховий стаж складає 28 років.

Щоб докупити відсутні роки стажу, необхідно звернутися до податкового органу за місцем проживання.



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