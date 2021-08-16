Синоптики прогнозують 17 серпня в Україні грози і сильний вітер

У вівторок, 17 серпня, в деяких областях України очікуються грози і шквали. Оголошено штормове попередження і перший рівень небезпеки (жовтий).

В Українському гідрометцентрі попередили про грози і опади в деяких регіонах України.

Вдень на заході країни очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с. I рівень небезпеки, жовтий. 17 серпня вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с.

За даними синоптиків, завтра, 17 серпня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях, 18-19 серпня з поступовим поширенням на всю територію України пройдуть помірні, місцями значні грозові дощі, в окремих районах град.

За даними Укргідрометцентру, цей тиждень буде і з жаркими днями, і з грозовими дощами і зниженням температури.

Починаючи з вівторка через територію України із заходу на схід проходитиме холодний атмосферний фронт, саме через нього і відбуватиметься затікання прохолодного повітря з північного заходу, що спричинить припинення спеки в більшості регіонів.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

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