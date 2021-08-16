Вже майже рік в країні зростає кількість виплат.

У Фонді соціального страхування протягом семи місяців нинішнього року істотно наростили фінансування лікарняних листів, виділивши на це 9 мільярдів гривень.

Про це передавати у прес-службі ФССУ.

Зазначений вище показник майже на 5,5 млрд грн. або на 65,8% перевищує аналогічні досягнення 2020 року. За вказаний період 2021 року 1,77 мільйона осіб тимчасово втратили працездатність і отримали компенсацію. Минулого року такої допомоги від держави попросили 1,25 мільйона осіб. Зростання, таким чином, досяг півмільйона громадян-41,6%.

З осені минулого року в Україні почалося різке поширення коронавірусу. Саме його експерти назвали основною причиною зростання числа лікарняних листів. У фонді зазначили, що його витрати безпосередньо залежать від показників середньої зарплати в Україні.

Дата фінансування лікарняного з фонду залежить від того, коли роботодавець подасть відповідну заяву-розрахунок. Фінансування лікарняних фонд виробляє по робочих днях, як тільки на його рахунки надходить достатня сума від єдиного соціального внеску.

Розмір виплат розраховується так: половина від середньої зарплати для застрахованих співробітників, при їх страховому стажі до трьох років. При самоізоляції через коронавірусу страховий стаж не має значення. При страховому стажі-три-п'ять років, співробітник може претендувати на виплати в 60% від зарплати. 100% середньої зарплати можна отримати при страховому стажі більше восьми років. Також на таку компенсацію можуть розраховувати медпрацівники та одержувачі пільг.

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