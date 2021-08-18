Пенсії в Україні з 1 вересня будуть виплачуватися наступним чином.

Примусового переведення українських пенсіонерів на картки для виплат з 1 вересня не буде.

Про це заявили у Пенсійному фонді України.

У фонді підкреслили, що 1 вересня пенсії вирішили не тільки переводити на карти, а й доставляти готівкою, звернувшись за допомогою до представників «Укрпошти». У фонді також повідомили, що забрати свої гроші пенсіонер зможе в одному з поштових відділень.

У ПФУ визнали, що в соціальних мережах з'явилася і активно поширюється фейкова інформація про те, що 1 вересня одержувачів пенсій зобов'яжуть перейти до обслуговування в банківських установах. У Фонді ще раз підкреслили, що інформація про масовий перехід на банківські картки – помилкова.

В Україні пенсію можна буде отримати одним із таких способів: у відділенні "Укрпошти", завдяки доставці додому поштовим співробітником, на картку. Зараз в країні діє 44 банки, які мають дозвіл виплачувати пенсії. Щоб перейти від одного способу отримання виплат до іншого, українцеві доведеться написати відповідну заяву.

На будинок пенсію мають право отримувати всі, хто цього забажає, незалежно від стану здоров'я, віку, наявності інвалідності, необхідності постійного догляду. Щоб отримувати гроші на карту потрібно звернутися в один з банків « "Сбербанк», «ПРИВАТБАНК», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «Агропросперіс БАНК», «АКОРДБАНК», «АКЦЕНТ-БАНК», «АЛЬФА-БАНК», «Банк Альянс», "БАНК схід" та інші.

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